Il MaR fra mezzo è nato un nuovo movimento letterario dello Stretto | al via anche un contest

Messinatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole con cui il poeta Virgilio descrive lo Stretto di Messina cantano di un territorio unico che il mare, entrando, rose e separò, rendendolo come tutti noi oggi lo conosciamo.“Il mar fra mezzo” vuole essere la citazione di quel movimento che, pur agendo da separatore, tocca entità. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

