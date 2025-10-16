Il malessere del Rio delle Amazzoni

Visto dall’alto, il Rio delle Amazzoni mostra la sua danza ribelle, fatta di anse, ramificazioni, curve, isole. Non si direbbe che la sua potente presenza possa essere in pericolo, eppure . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il malessere del Rio delle Amazzoni

Argomenti simili trattati di recente

Ha nuotato per ore, finché, esausto e disorientato, è stato raccolto da una barca di soccorritori. Questa è la storia di un giovane giaguaro ferito, avvistato mentre nuotava disperatamente nel Rio Negro, vicino a Manaus, in Amazzonia. Per salvarlo sono interven - facebook.com Vai su Facebook

Perché sul Rio delle Amazzoni non esistono ponti? Un confronto con lo Stretto di Messina - Il libro – Sacralità dell’acqua e sacrilegio dei ponti (Sellerio, 1977) – è ormai introvabile, ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Brasile, sì alle trivelle su foce Rio Amazzoni - Il ministro dell’Energia del Brasile Alexandre Silveira si è detto ottimista sulla possibilità di ottenere la licenza ambientale che consentirebbe alla Petrobras le ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Affonda nave Marina peruviana nel Rio delle Amazzoni, due morti - Una nave della Marina peruviana è affondata nel Rio delle Amazzoni dopo essersi scontrata per cause imprecisate con una chiatta petrolifera della compagnia Perenco provocando la morte di due soldati ... Segnala ansa.it