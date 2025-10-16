Il maestro Fabio Taverna eletto presidente dei pasticcieri calabresi

La confederazione pasticceri italiani ha eletto Fabio Taverna presidente.Il sindaco Roy Biasi e l’assessore Massimo Grimaldi esprimono soddisfazione e apprezzamento per l’esito del recente congresso della Conpait Calabria, svoltosi a Falerna, che ha sancito, inoltre, un secondo meritato successo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

