Il maestro Fabio Taverna eletto presidente dei pasticcieri calabresi
La confederazione pasticceri italiani ha eletto Fabio Taverna presidente.Il sindaco Roy Biasi e l’assessore Massimo Grimaldi esprimono soddisfazione e apprezzamento per l’esito del recente congresso della Conpait Calabria, svoltosi a Falerna, che ha sancito, inoltre, un secondo meritato successo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
