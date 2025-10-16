Basta con il farsi desiderare: le tendenze in mano a Tinder, che può arrivare dritto ai segreti del cuore dei propri utenti, stanno dimostrando una crescente tendenza al loud looking. Si tratta di “guardare a voce alta”, comunicare senza fronzoli o timori il proprio interesse a un destinatario, eliminando il consueto minuetto di mezze parole, intenzioni vaghe, manovre di aggiramento, ammiccamenti e surplace che caratterizza il corteggiamento e raggiunge apici vertiginosi negli approcci online fra sconosciuti. Chi persiste nella ricerca dell’amore può consolarsi, tuttavia, apprendendo che il loud looking riguarda pressoché esclusivamente la generazione Z, e che quindi dovrebbe lasciare al sicuro quella fascia d’età di quarantenni e cinquantenni single di ritorno i quali, da un lato, piuttosto che ammettere esplicitamente un interesse si farebbero mozzare la lingua e, dall’altro, qualora ricevessero una esplicita avance dalla persona di cui sono invaghiti scapperebbero nondimeno, urlando terrorizzati. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il "loud looking", ovvero la scorciatoia per analfabeti sentimentali ai tempi di Tinder