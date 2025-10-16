Il logo di Valeggio candidata a Capitale Italiana della Cultura 2028

Nella cornice della biblioteca comunale di Palazzo Guarienti è stato svelato il logo ufficiale della candidatura di Valeggio sul Mincio a Capitale Italiana della Cultura 2028. Alla serata hanno preso parte il sindaco Alessandro Gardoni e l’architetta Daniela Cavallo, direttrice del progetto di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

