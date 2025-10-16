Il locale dove i telefoni restano fuori
Negli Stati Uniti c’è una moda che meriterebbe di arrivare anche in Italia: bar dove è vietato usare il telefono. Il Washington Post racconta il caso di Hush Harbor, a Washington, un locale dove, all’ingresso, si deve chiudere lo smartphone in una custodia sigillata. Dentro, niente foto, niente scroll compulsivi, solo persone che si guardano e si parlano. Si gioca a Jenga, si ride, si chiacchiera con sconosciuti. "Essere costretti a non guardarli è un ottimo modo per entrare in contatto", racconta una delle frequentatrici intervistate dal giornale. L’idea è dello chef Rahman “Rock” Harper, ex vincitore di Hell’s Kitchen, che dopo un mese di disintossicazione digitale ha voluto creare un rifugio dalla connessione permanente. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
