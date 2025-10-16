Il libro sull’ultimo sopravvissuto ad Auschwitz domenica a Pratovecchio
Arezzo, 16 ottobre 2025 – In un momento storico in cui la guerra torna a minacciare il presente e le coscienze civili si mobilitano per chiedere pace, la Memoria assume un valore ancora più urgente. È con questo spirito che domenica 19 ottobre, alle 18.00, presso La.B (ex Lanificio Berti) a Pratovecchio, sarà presentato il libro “Mi chiamo Oleg, sono sopravvissuto ad Auschwitz” (Newton Compton Editori), scritto dal giornalista e scrittore Filippo Boni insieme a Oleg Mandi?, ultimo bambino sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz. L’incontro, condotto dalla giornalista Cecilia Primerano, vicedirettore RAI, offrirà al pubblico un percorso nella memoria e nella testimonianza come strumenti fondamentali di pace e riflessione civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
La presentazione del libro sulle Pizzerie storiche di Napoli. DISPONIBILE SU AMAZON - facebook.com Vai su Facebook
Prima di tenere il suo discorso sull'accordo di pace tra Israele e Hamas al parlamento israeliano, Trump ha scritto un messaggio sul libro degli ospiti della Knesset: “È un grande onore, un grande e bellissimo giorno, un nuovo inizio" #Trump #Knesset #Israele - X Vai su X
Il libro sull’ultimo sopravvissuto ad Auschwitz domenica a Pratovecchio - Il volume, scritto dal giornalista e scrittore Filippo Boni insieme a Oleg Mandic, ultimo bambino sopravvissuto al campo di sterminio, verrà presentato all’ex Lanificio Berti. Secondo lanazione.it