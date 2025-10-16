Il libro di Giorgia Meloni negli Usa? Lo pubblica una casa editrice No-vax

Donald Trump ha invitato gli americani ad acquistare l’autobiografia di Giorgia Meloni appena uscita negli Usa. I am Giorgia è uscito con la prefazione del figlio del presidente Donald jr, mentre anche Melania Trump ha pubblicato il racconto della sua vita con la stessa casa editrice. Che si chiama Skyhorse Publishing. Ed ha una linea editoriale curiosa: tra le loro pubblicazioni ci sono libri contro l’immunologo Anthony Fauci. E che esaltano Robert Kennedy Jr «come guerriero della verità». Il proprietario è Tony Lyons. L’ha fondata nel 2006. E comincia a farsi conoscere nella società americana. 🔗 Leggi su Open.online

