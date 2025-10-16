Il Leoncavallo vuole comprare l' ex sede di via Watteau
Il Leoncavallo vuole acquistare la sua sede storica di via Watteau, dalla quale è stato sgomberato il 21 agosto. Lo si apprende dai social del centro sociale milanese, attualmente senza sede. "Non essendo stata fornita alcuna seria alternativa, dobbiamo fare di tutto affinché via Watteau rimanga.
Di ritorno dalla Terra Trema, fiera feroce dei Vini che si è svolta, ci auguriamo non per l'ultima volta, presso lo spazio pubblico autogestito Leoncavallo, luogo di Autonomia in grado ancora di poter esprimere la lotta di vignaiol3 contro lo sfruttamento della gr
Il Leoncavallo vuole comprare l'ex sede di via Watteau - Il centro sociale prende posizione definitiva sul capannone di Porto di Mare proposto dal Comune: "Nessuna seria alternativa".
Ora il Leoncavallo fa la questua per tornare nell'ex sede occupata: "Servono soldi" - Il Leoncavallo fa già le bizze: se da una parte pretende che il Comune di Milano dia (gratis) una struttura, dall'altra non vuole nemmeno pagare le spese di ristrutturazione necessarie.
"La proposta del Comune non è alla nostra altezza". Ora il Leonka non vuole l'immobile gratis - Il Comune di Milano ha aperto un bando quasi "ad personam" per concedere una struttura di sua proprietà al Leoncavallo dopo lo sgombero dell'edificio privato che il centro sociale occupava da 31 anni.