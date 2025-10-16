Il Leoncavallo proverà a comprare la sua sede di via Watteau | La nostra storia non può essere condotta altrove

Il Leoncavallo ha comunicato con una nota il suo tentativo di acquistare la sede storica di Via Watteau. L'assemblea del prossimo 22 ottobre servirà per nominare degli ambasciatori che hanno il compito di esplorare tutte le possibilità di sopravvivenza del luogo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il Leoncavallo vuole comprare l'ex sede di via Watteau - Il centro sociale prende posizione definitiva sul capannone di Porto di Mare proposto dal Comune: "Nessuna seria alternativa". Da milanotoday.it

Leoncavallo a Milano, dal 1975 è un simbolo per la città: perché la sua chiusura è una sconfitta - Una storia lunga 50 anni a cui si è aggiunto lo sfratto del 21 agosto e ora la ricerca di una nuova casa: il Leoncavallo continua ad agitare la vita politica e culturale di Milano sin dalla prima ... Come scrive fanpage.it