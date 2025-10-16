Il Leoncavallo minaccia nuove occupazioni | Compiere ogni passo necessario
Il Leoncavallo sembra pronto a occupare nuovi spazi a Milano dopo lo sgombero compiuto a metà agosto dallo spazio occupato in via Watteu. La sede proposta a bando dal Comune di Milano sembra non essere stata gradita dagli attivisti, che nonostante abbiano ricevuto a parole il sostegno di artisti, esponenti della cultura e politici, non hanno trovato nessuno pronto a mettere mano al portafoglio per dare loro una mano. Quindi ora, a due mesi da quello sgombero ritardato per anni, il centro social ha l'esigenza di trovare un nuovo spazio, anche se non sembrano particolarmente propensi all'acquisto o all'affitto ma quanto, piuttosto, a una nuova occupazione o a trovare qualcuno che investa per loro, siano questi soggetti pubblici o privati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
