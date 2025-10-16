Il lavoro che non lo soddisfava i post pro-Isis La doppia vita tra Roma e i Castelli di ‘Tawtaw’ il tiktoker jihadista

Sembrava conducesse una vita normale tra i Castelli Romani e Roma e invece, secondo i carabinieri del Ros e l'antiterrorismo della procura, faceva proselitismo sui social inneggiando all'Isis e alle campagne jihadiste. Video, proclami e foto. Tutti diffusi sul suo account TikTok usando l'username. 🔗 Leggi su Romatoday.it

