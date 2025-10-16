il laghetto degli alcali sotto sequestro usato come discarica per rifiuti di tutti i tipi

Prato, 16 ottobre 2025 – Il laghetto degli Alcali, nella zona dei Lecci, usato come discarica. Il degrado dell’area non è solo legato alla attività di prostituzione che da anni – se non decenni – la caratterizza. C’è anche l’ inquinamento: un’indagine della procura di Prato, guidata da Luca Tescaroli, ha accertato che nel lago sono stati gettati molti rifiuti catalogati come pericolosi oppure speciali non pericolosi; per esempio, vernici, oli sintetici da motori, smalti, impregnanti a cera, apparecchiature elettroniche, imballaggi, cemento, piccole imbarcazioni, rifiuti domestici e ingombranti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

