Il guitto di Kiev continua a recitare la sua parte di attore di second'ordine E adesso il guitto di Kiev, l'attore Nato Zelensky, prodotto in vitro di Washington se non di Hollywood, torna a piagnucolare goffamente, più malmostoso che mai. E recita la solita e ormai logora parte della vittima. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Il guitto Zelensky piagnucola perché vuole nuovi missili; la Nato con Rutte garantisce supporto come l'anno precedente