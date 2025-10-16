Il Guardian sull’Italia di Gattuso | I dodici di anni di attesa del Mondiale possono diventare benissimo sedici

L’Italia dovrà giocarsi, con ogni probabilità, i play-off per conquistare un posto al Mondiale 2026. Se dovesse fallire anche stavolta, sarebbero dodici anni che la Nazionale mancherebbe dalla competizione, dopo averla vinta nel 2006. A marzo si disputeranno i play-0ff, che vedranno dapprima una semifinale e poi una finale; la prima partita si potrebbe giocare in casa. L’Italia rischia di saltare il terzo Mondiale di fila. Il Guardian scrive: “L’Italia potrebbe davvero perdere un’altra Coppa del Mondo? Per come stanno andando le cose, i 12 anni di attesa degli Azzurri per la qualificazione ai Mondiali potrebbero diventare almeno 16. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

