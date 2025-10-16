il governo prova a imbucarsi al ballo per ricostruire gaza

Antonio Tajani arriva alle Camere con toni trionfalistici sull’iniziativa di pace firmata Trump. Parole altisonanti. Ma al di là dell’enfasi, resta l’ombra dell’irrilevanza europea e italiana, nello specifico, che molti osservatori denunciano. Eppure il ministro degli Esteri rivendica con orgoglio l’azione del governo di cui fa parte. Il vertice sulla ricostruzione a Gaza: un fiorire di buone intenzioni. Poi nel pomeriggio di ieri è stata convocata a Palazzo Chigi la task force su Gaza, ancora a guida Tajani, per “elaborare una strategia efficace destinata alla gestione delle emergenze e la ricostruzione della Striscia”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

