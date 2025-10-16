Il governo prova a imbucarsi al ballo per ricostruire Gaza
Antonio Tajani arriva alle Camere con toni trionfalistici sull’iniziativa di pace firmata Trump. Parole altisonanti. Ma al di là dell’enfasi, resta l’ombra dell’irrilevanza europea e italiana, nello specifico, che molti osservatori denunciano. Eppure il ministro degli Esteri rivendica con orgoglio l’azione del governo di cui fa parte. Il vertice sulla ricostruzione a Gaza: un fiorire di buone intenzioni. Poi nel pomeriggio di ieri è stata convocata a Palazzo Chigi la task force su Gaza, ancora a guida Tajani, per “elaborare una strategia efficace destinata alla gestione delle emergenze e la ricostruzione della Striscia”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il governo Meloni si appresta a varare la manovra 2026 e, come sempre, prova a vendere come “storico” ciò che in realtà è solo un ritocco di bilancio. Alla sanità andranno spiccioli, una cifra che non coprirà nemmeno l’inflazione, figuriamoci la voragine che si - X Vai su X
Tutte le volte che sentite Giorgia Meloni o un parlamentare di Fratelli d'Italia rivolgere lodi sperticate a Trump, avete la prova che la tesi del mio libro è corretta: il governo Meloni non è un governo sovranista. È un governo satellite della Casa Bianca che ha bis - facebook.com Vai su Facebook