Il governo Meloni è il terzo più longevo della storia d’Italia

Approfondimento – La durata dei governi italiani dal 2000 a oggi. Domenica il governo Meloni diventerà il terzo più longevo della storia dell’Italia repubblicana, affiancando il primo esecutivo guidato da Bettino Craxi (1983-1986), che rimase in carica per 1.093 giorni. Al primo posto nella classifica dei governi più duraturi resta il secondo governo Berlusconi (2001-2005), con 1.412 giorni, seguito dal quarto governo Berlusconi (2008-2011), rimasto al potere per 1.287 giorni. Dal 2000 a oggi, l’Italia ha conosciuto una forte instabilità politica, con nove governi alternatisi alla guida del Paese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Il governo Meloni è il (terzo) più longevo della storia d’Italia

Contenuti che potrebbero interessarti

Il PD, evidentemente a corto di argomenti, torna a ad attaccare il Governo Meloni sulla questione carceraria. Come al solito, sono smentiti dai fatti. Il ministro Nordio ha già avviato un piano serio e operativo: un nuovo commissario per l’edilizia carceraria, oltre - facebook.com Vai su Facebook

La svolta securitaria impressa dal governo Meloni-Piantedosi non paga: 48 nuovi reati in tre anni ma delitti in aumento (in particolare la criminalità di strada) - X Vai su X

Governo: Meloni, grazie a compattezza stiamo per diventare il terzo piu' longevo - "Grazie alla nostra coesione, alla nostra compattezza, questo Governo si appresta a diventare il terzo piu' longevo della storia repubblicana". Scrive ilsole24ore.com

Regionali Marche, Meloni ad Ancona per Acquaroli: "Italiani ancora con noi, saremo terzo governo più longevo" - "Di tanto in tanto ho un bisogno disperato di venire a prendere da voi un po' di energia ed entusiasmo e di ricordarmi perché sto facendo la vita che faccio. Come scrive adnkronos.com

Consensi record per Meloni ed esecutivo alla vigilia del terzo anno di mandato - Alla vigilia dei tre anni di mandato, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il governo mantengono un livello record di consensi, ... Lo riporta iltempo.it