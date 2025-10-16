Il governo Lecornu sopravvive al voto di sfiducia

Il governo francese guidato da Sébastien Lecornu è sopravvissuto per pochi voti alla mozione di sfiducia presentata dalla sinistra di La France Insoumise. A favore della caduta dell’esecutivo hanno votato 271 deputati, ma la maggioranza necessaria era di 289 voti. Il risultato, atteso ma più stretto del previsto, mostra un parlamento sempre più spaccato. Lecornu resta in carica ma dovrà affrontare settimane difficili: in aula si apre ora il dibattito sulla legge di bilancio 2026. I socialisti, che non hanno sostenuto la mozione, hanno annunciato battaglia in quella sede, promettendo di contrastare un «bilancio ingiusto». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il governo Lecornu sopravvive al voto di sfiducia

Leggi anche questi approfondimenti

Durante le interrogazioni al governo, il primo ministro Sébastien Lecornu ha dichiarato che la sospensione della riforma delle pensioni sarà discussa nell'ambito del voto sul bilancio della previdenza sociale ? https://l.euronews.com/AlaZ - facebook.com Vai su Facebook

In onda Anna Maria Giordano con Jean Pierre Darnis, Manon Aubry sui negoziati del governo con i socialisti con il governo Lecornu con la sospensione della riforma delle pensioni - X Vai su X

Francia, Lecornu sopravvive a sfiducia grazie a sospensione riforma pensioni - Il governo francese è sopravvissuto al primo voto di sfiducia dell'Assemblea nazionale, dopo che il primo ministro Sébastien Lecornu si è impegnato a sospendere una riforma del siste ... Riporta msn.com

Francia, crisi governo Lecornu: oggi voto di sfiducia in Parlamento - Entrambe le mozioni, presentate dall'estrema destra del Rassemblement National e dal partito di sinistra La France Insoumise, dovrebbero essere respinte dall'aula. Come scrive tg24.sky.it

Lecornu sospende riforma delle pensioni e salva Governo Francia/ Così Macron ‘compra’ il voto dei Socialisti - Lecornu e Macron per salvare il Governo ed evitare la sfiducia sospendono la riforma pensioni, ire da destra e sinistra. Come scrive ilsussidiario.net