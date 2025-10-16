Il governo Lecornu sopravvive al voto di sfiducia

Il governo francese guidato da Sébastien Lecornu è sopravvissuto per pochi voti alla mozione di sfiducia presentata dalla sinistra di La France Insoumise. A favore della caduta dell’esecutivo hanno votato 271 deputati, ma la maggioranza necessaria era di 289 voti. Il risultato, atteso ma più stretto del previsto, mostra un parlamento sempre più spaccato. Lecornu resta in carica ma dovrà affrontare settimane difficili: in aula si apre ora il dibattito sulla legge di bilancio 2026. I socialisti, che non hanno sostenuto la mozione, hanno annunciato battaglia in quella sede, promettendo di contrastare un «bilancio ingiusto». 🔗 Leggi su Lettera43.it

