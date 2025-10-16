Il Giubileo sbarca allo SpinTime il palazzo occupato ' salvato' dal cardinale Krajewski

Il Giubileo sbarca allo Spin Time Labs. Il palazzo occupato che ospitava la sede dell'Inpdap, divenuto famoso nel 2018 quando l'elemosiniere del papa, il cardinale Konrad Krajewski, si recò personalmente per riattaccare la luce staccata dopo il mancato pagamento delle bollette, ospiterà il Giubileo dei movimenti popolari che si terrà a Roma dal 21 al 24 ottobre. "Il palazzo ospita circa 400 persone di 27 nazionalità, ci sono decine di associazioni. Non è una scelta di provocazione ma di valore per la vita e le relazioni che quella comunità ha con altri movimenti popolari", ha detto don Mattia Ferrari, cappellano di Mediterranea Saving Humans, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta ieri in Vaticano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

