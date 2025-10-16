Il giostraio Luigi Cena massacrato dal branco a Capena tre giovani indagati per omicidio

L'uomo, 65 anni, era stato aggredito da un gruppo di ragazzi che non volevano pagare il gettone per salire sulla sua giostra alla Festa dell'Uva di Capena il 5 ottobre 2025. Stefano Cena, conosciuto come 'Luigi il giostraio', è deceduto il 14 ottobre a causa delle ferite ricevute. Ora la procura ha ufficialmente indagato tre ragazzi fra i 20 e i 25 anni per omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it