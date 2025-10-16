Il gioco d’azzardo online fa gola a chi ricicla | i Monopoli rendano pubblici i controlli
La notizia è del 16 luglio scorso. La riporta Jamma, sito italiano di informazione che promuove ogni tipo di gioco d’azzardo, offrendo notizie e informazioni tecniche e fiscali. “Boomerang Partners annuncia con orgoglio il primo anniversario della partnership strategica con il leggendario AC Milan”. “Tra i traguardi principali – si legge ancora – la cerimonia della seconda edizione dei Golden Boomerang Awards 2025 tenuta nello storico stadio di San Siro a cui hanno partecipato leggende rossonere come Andrea Pirlo, Serginho e Massimo Ambrosini”. Boomerang è riuscita a stringere un accordo con l’Ac Milan nel luglio 2024 come partner ufficiale per le scommesse, nonostante si trovasse già nella lista nera dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
