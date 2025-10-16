Il giocatore della Virtus Luca Vildoza e la moglie arrestati dopo l’aggressione al 118

Un’ambulanza della Croce Rossa stava raggiungendo un ferito lungo i viali di Bologna quando, all’improvviso, si è trovata davanti un’auto che l’ha ostacolata e poi – secondo quanto riferito dalla polizia – i suoi occupanti hanno aggredito il personale sanitario.Protagonisti della vicenda. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Carsen Edwards è l’#MVP Unipol Corporate della 2^ giornata Il giocatore della Virtus Bologna, dopo la vittoria contro Udine, è stato votato da voi su Instagram, X, Threads e Whatsapp come miglior giocatore del turno! #TuttoUnAltroSport - facebook.com Vai su Facebook

Vildoza e sua moglie arrestati dopo Virtus Bologna-Monaco: avrebbe aggredito il personale di un’ambulanza - Il giocatore della Virtus Bologna, Luca Vildoza, e la moglie sono stati arrestati dopo una lite con un’ambulanza della Croce Rossa ... Lo riporta fanpage.it

Giocatore della Virtus Bologna arrestato con la moglie: “Luca Vildoza ha aggredito l’equipaggio di un’ambulanza” - Il playmaker trentenne ha ostacolato con la sua auto il mezzo di soccorso sui viali, poi ha preso per il collo una sanitaria. msn.com scrive

Luca Vildoza (Virtus Bologna) fermato da polizia: avrebbero aggredito personale sanitario - Secondo la versione dei sanitari presenti, riportata da "Il Resto del Carlino", il giocatore e la moglie avrebbero aggredito il personale di un'ambulanza a seguito di una lite avvenuta dopo la gara di ... sport.sky.it scrive