Il giardino delle zucche apre il nuovissimo ' labirinto di mais infestato'

Fantasmi, zombie e altri mostri attendono i visitatori più coraggiosi nel labirinto di mais infestato de “Il giardino delle zucche - pumpkin patch” a Pignataro Maggiore. Dal 18 ottobre al 2 novembre al via le passeggiate stregate nel labirinto più grande d’Europa, ideato da Emily Turino e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

