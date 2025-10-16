Il giardino delle zucche apre il nuovissimo ' labirinto di mais infestato'
Fantasmi, zombie e altri mostri attendono i visitatori più coraggiosi nel labirinto di mais infestato de “Il giardino delle zucche - pumpkin patch” a Pignataro Maggiore. Dal 18 ottobre al 2 novembre al via le passeggiate stregate nel labirinto più grande d’Europa, ideato da Emily Turino e. 🔗 Leggi su Casertanews.it
