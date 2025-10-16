Il genio irrequieto di Mattia Moreni in mostra al Museo San Domenico

Dopo il grande successo della mostra inaugurale a Bagnacavallo, il progetto “Mattia Moreni. Dalla formazione all’ultimo sussulto prima della grande mutazione”, a cura di Claudio Spadoni, prosegue il suo percorso con una nuova tappa. Il Museo Civico San Domenico a partire da sabato 18 ottobre. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

