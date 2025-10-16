Il GdI in Israele la distruzione scientifica di Gaza vista da punto panoramico di Sderot con tanto di cannocchiale a 5 shekel - VIDEO

Il Giornale d'Italia si è recato al punto di osservazione di Sderot, da cui è possibile vedere la distruzione scientifica e totale della Striscia di Gaza da un cannocchiale turistico a 5 shekel, da pagare con la carta di credito Il Giornale d'Italia, in viaggio in Israele nei primi giorni di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

