Il Garante regionale dei detenuti in visita alla Polizia locale per la verifica della camera di sicurezza

Riminitoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Garante regionale dei detenuti per l’Emilia-Romagna, Roberto Cavalieri, ha effettuato mercoledì pomeriggio (15 ottobre) una visita ispettiva al comando della Polizia locale di Rimini in via della Gazzella. Il Garante, accompagnato dalla collaboratrice Silvia Mannone, ha verificato lo stato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

