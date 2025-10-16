Il Gallo che entrò in Roma | la risposta del cruciverba

Se nel tuo cruciverba trovi la definizione “Il Gallo che entrò in Roma”, la risposta giusta è BRENNO. Ma chi era davvero questo personaggio che fece tremare l’antica Roma? Brenno (in latino Brennus ) fu il condottiero dei Galli Senoni, una delle tribù celtiche che, nel IV secolo a.C., invasero l’Italia centrale provenendo dalla Gallia Cisalpina. È ricordato soprattutto per un episodio leggendario e traumatico nella storia di Roma: il sacco di Roma del 390 a.C. (secondo altri, 387 a.C.). Dopo aver sconfitto l’esercito romano nella battaglia del fiume Allia, i Galli guidati da Brenno marciarono su Roma. 🔗 Leggi su Funweek.it