Il futuro verde parte dai nostri boschi | il progetto RigeneraBoschi di Sorgenia

La ricerca scientifica incontra la consapevolezza ambientale: così l’energia verde di Sorgenia aiuta a prendersi cura delle foreste italiane, a Palazzo Grazioli i risultati del progetto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il futuro verde parte dai nostri boschi: il progetto RigeneraBoschi di Sorgenia

