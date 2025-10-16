Il furgone si muove | cinquantenne schiacciato
CREMOSANO (Cremona) Un uomo di 52 anni è stato trovato morto ieri poco prima delle 19 nei pressi del cimitero del paese, posto fuori dall’abitato in direzione di Campagnola Cremasca. L’allarme è stato dato da un passante che ha visto un furgone appoggiato a un palo della segnaletica, nei pressi del lato ovest del cimitero. Da una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe parcheggiato il suo furgone per effettuare una visita al cimitero. Fatti pochi metri si sarebbe accorto che il mezzo si stava muovendo e si sarebbe frapposto tra il furgone e il muro, nel tentativo di fermare il furgone. Gesto risultato fatale per lui perché è rimasto intrappolato contro il muro ed è morto schiacciato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
