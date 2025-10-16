Il Friuli scopre il suo tesoro verde | crescono produzione e mercato dei kiwi
In un anno difficile per l’agricoltura friulana, il kiwi si conferma il frutto simbolo della ripartenza. Mentre pioggia e grandine hanno ridotto i raccolti di mele, uva e cereali, l’actinidia – in particolare nelle varietà gialla e rossa – mostra risultati incoraggianti e prospettive di mercato. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
