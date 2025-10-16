Non sono soltanto i fili tessuti da artisti fiamminghi a raccontare la battaglia di Pavia, anche le note musicali lo possono fare. Riproducendo il fragore delle armi e tutti i suoni dello scontro tra l’esercito imperiale condotto da Carlo V e quello francese capitanato da Francesco I, il conflitto viene tratteggiato come un affresco. L’occasione è la " Battaglia Taliana ", un concerto dell’ensemble " La Fonte musica " con la direzione del maestro Michele Pasotti in cui non si affrontano solo due eserciti, ma due culture musicali. L’appuntamento musicale, inserito nelle manifestazioni in occasione del 500° anniversario della battaglia di Pavia, si terrà nella sala degli affreschi del collegio Borromeo e sarà preceduto da una presentazione alle 20 (ingresso gratuito). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il fragore della Battaglia musicato da Werrecore