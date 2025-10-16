il folgorante esordio di cheickh niang

Uno dei topos dello sport è che se c’è un fratello piccolo, sarà sempre più forte del fratello grande. Sarà vero anche per Cheickh Niang, il fratello di Saliou Niang? Che Cheickh possa diventare più forte del fratello si bisbiglia tra gli addetti ai lavori e gli appassionati di basket giovanile da un po’, ma vista da qui sembrava una di quelle voci dette quasi per cortesia, più una speranza che non un’affermazione plausibile. Anche perché non sappiamo ancora quanto possa davvero essere forte Saliou, che si è appena affacciato al livello più alto del basket italiano, dopo una bella stagione con Trento, la chiamata al Draft dai Cleveland Cavaliers, un Europeo da protagonista con la Nazionale e l’approdo alla Virtus Bologna, una squadra di Eurolega. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

