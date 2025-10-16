Il folgorante esordio di Cheickh Niang
Uno dei topos dello sport è che se c’è un fratello piccolo, sarà sempre più forte del fratello grande. Sarà vero anche per Cheickh Niang, il fratello di Saliou Niang? Che Cheickh possa diventare più forte del fratello si bisbiglia tra gli addetti ai lavori e gli appassionati di basket giovanile da un po’, ma vista da qui sembrava una di quelle voci dette quasi per cortesia, più una speranza che non un’affermazione plausibile. Anche perché non sappiamo ancora quanto possa davvero essere forte Saliou, che si è appena affacciato al livello più alto del basket italiano, dopo una bella stagione con Trento, la chiamata al Draft dai Cleveland Cavaliers, un Europeo da protagonista con la Nazionale e l’approdo alla Virtus Bologna, una squadra di Eurolega. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
ACCATTONE 15 OTTOBRE Vi aspettiamo il 15 Ottobre per la serata di chiusura del San Lorenzo Festival, in memoria di Pier Paolo Pasolini. Il suo folgorante esordio alla regia racconta con crudezza e poesia la vita ai margini nella Roma del sottoproletariat - facebook.com Vai su Facebook
Il caso Niang, azzurro senza avere cittadinanza - Luca Banchi sta valutando di convocarlo per la finestra Fiba di qualificazione al prossimo Mondiale in programma a fine novembre ... Scrive giornaledibrescia.it
LBA: Cheickh Niang è il migliore italiano del 1° turno - A 17 anni compiuti da poco, Cheickh Niang si è regalato un debutto da sogno in LBA con la maglia della Dolomiti Energia ... Si legge su sportando.basketball
LBA, schiacciata pazzesca al debutto per Cheickh Niang - Dopo aver ben impressionato in Supercoppa, il fratello minore di Saliou ha regalato spettacolo al debutto nella massima ... Secondo sport.sky.it