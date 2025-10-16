Il Flic va in trasferta | doppia replica per lo spettacolo The Wasp a Lanciano e San Salvo

Valica i confini della città frentana il Flic - Festival Lanciano in Contemporanea, con una decentrata che si spinge fino a San Salvo. Lo spettacolo The Wasp, di Margot Theatre, sarà infatti proposto venerdì 17 ottobre, alle ore 21, nel Polo Museale Santo Spirito di Lanciano e la sera successiva. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

flic trasferta doppia replicaIl Flic va in trasferta: doppia replica per lo spettacolo The Wasp a Lanciano e San Salvo - Due donne, Erin e Kate, si incontrano dopo molti anni e il loro dialogo darà vita a una serie di svolte ... Segnala chietitoday.it

