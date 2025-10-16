Il fine settimana green del Wwf | dedicato alla natura alla cultura e alla cittadinanza attiva

BRINDISI - Il Wwf Brindisi ha organizzato un fine settimana green, dedicato alla natura, alla cultura e alla cittadinanza attiva. Venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 saranno tre giorni speciali, ricchi di incontri, esperienze e gesti concreti per l'ambiente. Tre appuntamenti, tre modi diversi per. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

