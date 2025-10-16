Il film horror Weapons in lingua originale alla Sala San Luigi

Forlitoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 19 e il 26 ottobre alle ore 21 la Sala San Luigi propone in lingua originale con sottotitoli in italiano il filmWeapons”, l'horror scritto, prodotto e diretto da Zach Cregge. Il film vede diciassette bambini uscire di casa in piena notte avvolti dal silenzio. Nessuna costrizione. Nessun. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Weapons: ecco il nuovo trailer italiano dell'horror di Zach Cregger - L'autore dell'acclamatao Barbarians torna al cinema dal 6 agosto con un nuovo film che vede protagonisti Josh Brolin e Julia Garner. Da comingsoon.it

Weapons: il trailer italiano ufficiale del nuovo film di Zach Cregger - Ecco trama e trailer italiano ufficiale di Weapons, che sarà al cinema dal 6 agosto distribuito da ... Riporta comingsoon.it

Weapons è la prova che Hollywood sa ancora produrre dei film originali di qualità - Dite quello che volete, ma l'appuntamento al cinema più importante di agosto è con Weapons, il secondo lungometraggio diretto da Zach Cregger, nuovo beniamino dei fan dell'horror, dopo l'uscita in ... Come scrive gqitalia.it

Cerca Video su questo argomento: Film Horror Weapons Lingua