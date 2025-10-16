Il film horror Weapons in lingua originale alla Sala San Luigi
Il 19 e il 26 ottobre alle ore 21 la Sala San Luigi propone in lingua originale con sottotitoli in italiano il film “Weapons”, l'horror scritto, prodotto e diretto da Zach Cregge. Il film vede diciassette bambini uscire di casa in piena notte avvolti dal silenzio. Nessuna costrizione. Nessun. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
