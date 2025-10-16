Il film d' apertura Gualtieri e la pioggia | com' è andato il primo giorno di Festa del Cinema

La prima serata della Festa del Cinema di Roma è bagnata (e fortunata). Sul red carpet sfilano - dopo la madrina e presentatrice della ventesima edizione, Ema Stokholma, e la presidente di giuria, Paola Cortellesi - gli attori del film d’apertura, “La vita va così”.Diego Abatantuono, Aldo Baglio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Il film d’apertura è La vita va così di Riccardo Milani, storia di coraggio e resistenza ambientata in Sardegna. Sul tappeto rosso, ombrelli aperti e molte coppie del cinema italiano - X Vai su X

Aldo Baglio uno dei protagonisti del film “La vita va così” in apertura al Festival del cinema di Roma: “Vorrei che il mondo tornasse indietro di 50 anni, questo film è stata un’esperienza meravigliosa, mi ha fatto conoscere persone speciali”. [ @nuovoimaie.it #Il - facebook.com Vai su Facebook

Festa di Roma, Gualtieri: iniziamo in grande, è 20esimo anniversario - Anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri sfila sul red carpet dell'Auditorium Parco della Musica per l'inaugurazione della Festa del Cinema di Roma. Lo riporta ilmessaggero.it

Gualtieri: "Roma è la capitale del cinema, siamo contenti" - (LaPresse) "Questa è la festa del ventesimo anniversario, una festa speciale con tantissimi film. Come scrive msn.com

