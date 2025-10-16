Il femminicidio di Pamela Genini vi sconvolge? Parlatene tra uomini ma poi parlate anche di voi

I mmaginiamo quattro amici (maschi) al bar. Potrebbe il femminicidio di Pamela Genini, ammazzata dal compagno con 24 coltellata a Milano, essere argomento di conversazione? Potrebbe, come qualsiasi fatto di cronaca. Ma, tipicamente, come una cosa che non riguarda gli uomini seduti al tavolo, con la birra davanti, «perché n essuno di loro ha commesso mai violenze plateali nei confronti di una donna. Possiamo immaginare i commenti: “Quello ha sbroccato”, “Ma cosa aveva nella testa”. Il mio timore è che, archiviato il giudizio sul “mostro” e con il sollievo di sentirsi diversi, “umani”, la conversazione si fermi lì ». 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - «Il femminicidio di Pamela Genini vi sconvolge? Parlatene tra uomini, ma poi parlate anche di voi»

