Il farmaco Cavallo di Troia | Entra nelle cellule tumorali senza colpire quelle sane

Un farmaco di nuova generazione che, una volta sviluppato, sarà capace di colpire in modo selettivo le cellule tumorali lasciando intatte quelle sane. Si potrebbe definire il Cavallo di Troia che inserisce la molecola chemioterapica nel punto esatto in cui serve. Lo ha testato su cavie animali un gruppo di ricerca internazionale a guida americana che ha coinvolto anche studiosi dell’Università di Bologna e dell’Irccs Policlinico Sant’Orsola. Gli esiti – pubblicati sulla rivista Nature Communications – mostrano una regressione della malattia sia in modelli animali di neuroblastoma e rabdomiosarcoma, due tumori rari infantili, sia nel tumore del colon. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

