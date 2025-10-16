Il duo Trip-hop Pinhdar live alla Montagnola
Venerdì 17 ottobre Pinhdar live (Trip hop darkwaveart rock) alle ore 21 a Frida nel Parco, al Parco della Montagnola. Pinhdar è il duo Trip-hop Darkwave di Milano composto dalla cantante Cecilia Miradoli e dal chitarristaproduttore Max Tarenzi, definiti "creatori di universi paralleli". Dal. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Approfondisci con queste news
Pinhdar live, Trip-hop | Darkwave - facebook.com Vai su Facebook
I Morcheeba, il trip hop ora si fa in duo - Un trio perfetto che doveva il successo quasi immediato più che al sound dei due fratelli fondatori, Paul e Ross Godfrey, alla voce sensuale e ... Come scrive ilmanifesto.it