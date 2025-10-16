Il dramma del papà e quei 17 anni di dolore | la storia di Pamela massacrata dal fidanzato

Pamela Genini aveva solo 9 anni quando, timida e riservata, stava in silenzio in un angolo della classe o evitava di parlare con le madri delle amiche. A 15 anni, però, era già una ragazza dallo sguardo magnetico che attirava l’attenzione anche sul bus scolastico. Non sapeva ancora cosa avrebbe fatto nella vita, ma una cosa era certa: la Valle Imagna in cui era cresciuta le stava stretta. Il suo sogno l’ha portata lontano, tra barche, spiagge, passerelle e reality show, fino alla tragica fine: uccisa a coltellate dal suo ex compagno, che ha fatto irruzione nella sua abitazione. La famiglia di Pamela Genini è originaria di Val Brembilla, provincia di Bergamo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

