Il dolore e la rabbia | Eravamo come sorelle Lei non temeva Soncin Ora deve avere giustizia

La rabbia contro l'assassino e il dolore per l'amica che non c'è più. "Più che un'amica: per me Pamela era una sorella". Sentimenti contrastanti si mescolano nell'animo di Elisa Bartolotti, che con Pamela Genini ha fondato un marchio di costumi da bagno femminili: "EP SheLux", con le loro iniziali. Martedì le due ragazze avevano trascorso insieme la giornata a Lugano. Da lì Pamela aveva pubblicato le sue ultime storie su Instagram: il pranzo, il panorama, il lavoro al pc con accanto Elisa e l'inseparabile cagnolina Bianca. La sera è stata massacrata a coltellate per mano dell'uomo che voleva lasciare.

