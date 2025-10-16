Il Dirigente Arte | Occupazioni discutibili ma io sono io e gli studenti sono gli studenti Trasformiamole in un momento di arricchimento
Anche la sede centrale dell’IIS Marco Polo di Firenze è stata occupata. A comunicarlo è stato direttamente il dirigente scolastico Ludovico Arte, con un messaggio affidato ai social. Il motivo della mobilitazione riguarda – come in altre scuole – la situazione in Palestina e alcune criticità legate all’istruzione. Una protesta che si inserisce nel clima di fermento che, da settimane, attraversa diversi istituti italiani. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Scopri altri approfondimenti
Il Dirigente scolastico dell’Istituto “G. Salerno” di Gangi, Professore Ignazio Sauro. «Ringraziamo la Women Orchestra e l’ Associazione Spettacoli Cultura per questa preziosa occasione di confronto ed arte. I ragazzi hanno avuto il privilegio non affatto scontat - facebook.com Vai su Facebook