Il digiuno e l' importanza di rispettare i tempi del nostro corpo L' endocrinologa Annamaria Colao | L’ideale è è concentrare al mattino l’assunzione delle calorie quotidiane

Vanityfair.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scelta di saltare un pasto nell’arco della giornata aiuta l’organismo a ripulirsi, ad assimilare meglio i nutrienti, a rigenerarsi. Una pratica antica, oggi sostenuta dalla scienza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

