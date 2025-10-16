Il digiuno e l' importanza di rispettare i tempi del nostro corpo L' endocrinologa Annamaria Colao | L’ideale è è concentrare al mattino l’assunzione delle calorie quotidiane
La scelta di saltare un pasto nell’arco della giornata aiuta l’organismo a ripulirsi, ad assimilare meglio i nutrienti, a rigenerarsi. Una pratica antica, oggi sostenuta dalla scienza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L’Arca della Pace di Foggia sostiene il digiuno di Maria Pia Montemitro. Da oltre tre anni, l’Arca della Pace – gruppo di pacifisti foggiani nato all’indomani dello scoppio della guerra in Ucraina ed all’interno del Coord. Capitanata per la pace – porta avanti un g - facebook.com Vai su Facebook
Digiuno intermittente: 6 trucchi facili per farlo bene (e non soffrire la fame) - Mangiare consapevolmente, scegliere i giorni giusti e puntare su cibi nutrienti: i consigli pratici per affrontare il digiuno intermittente ... Si legge su grazia.it