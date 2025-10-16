Il difensore nel mirino Recanatese individuato il rinforzo È Vecchio ex Castelfidardo

Il "papabile" in predicato di rafforzare il reparto difensivo della Recanatese è Nicola Vecchio. Un nome piuttosto noto per chi segue il calcio della nostra regione: nello scorso campionato era una delle colonne difensive del Castelfidardo, dopo il suo trasferimento a gennaio dal Terracina ed insieme ad Imbriola costituiva uno dei binomi più affidabili dell’intero girone. Lo possiamo definire un habitue di questa categoria visto che ha frequentato tantissimi gironi, su e giù per lo Stivale, dal Lazio al Piemonte, dall’Emilia Romagna al Friuli senza tralasciare nemmeno la Sardegna con il San Teodoro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

