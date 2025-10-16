Il diavolo veste Prada 2 100 euro per stare muta sul set con Lady Gaga

Una nostra “inviata speciale”, che per contratto deve restare nell’anonimato, è stata tra le fortunate scelte tra migliaia come comparsa de Il Diavolo veste Prada 2, che Meryl Streep e il resto del cast sta girando a Milano, fino al 18 ottobre. La nostra infiltrata è stata scelta perché ha attirato l’attenzione in mezzo alla fila di candidati. Ha partecipato a due giornate, anzi nottate di set, alla Pinacoteca di Brera. La scena era quella della sfilata di alta moda, con super ospite a sorpresa Lady Gaga che ha cantato. Il tutto nel segno di una grande riservatezza: a tutte le comparse, circa settecento, è stato gentilmente ritirato il cellulare, poi restituito alla fine del set, con lo scopo di non diffondere foto o video. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Il diavolo veste Prada 2, "100 euro per stare muta sul set con Lady Gaga"

