Tornano, a San Siro, fino a ieri l'altro frequentata dal silenzio ostile e dal dissenso rumoroso, le bandiere e si udiranno ancora i cori della curva che già col Bologna diede una mano al nuovo Milan di Allegri. «Abbiamo bisogno del loro sostegno» spiegò Max il primo giorno e adesso è venuto il momento di recuperare i colori e gli striscioni, banditi come armi improprie dalle curve milanesi. Torna anche Stefano Pioli a San Siro, partito senza grandi rimpianti dopo un secondo posto considerato al pari di una retrocessione per via dei tanti infortuni collezionati e anche della conclusione amara della stagione europea, prima lo scivolone dalla Champions all'Europa league e poi la doppia sfida con la Roma persa nettamente senza colpo ferire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Diavolo torna in curva per Milan-Fiorentina, la sfida fra ammaccate