Il derby si gioca a tavola Ascoli e Samb col vescovo | Sia una giornata di festa

Un pranzo di fratellanza in vista dell’attesissimo derby. Ascoli e Samb, due squadre gloriose di un unico territorio, ma da sempre divise dalla passione calcistica. Due piazze contraddistinte da orgoglio e fierezza che finalmente potranno tornare a sfidarsi come nelle accese partite d’altri tempi che poi hanno segnato l’ascesa di due club diventati protagonisti nel panorama nazionale di questo sport. Ben 39 anni di attesa sono pronti ad esaurirsi. Tra una decina di giorni il Del Duca tornerà teatro del leggendario confronto (domenica 26 alle 14.30) e poi dopo appena qualche giorno la sfida si trasferirà al Riviera delle Palme (mercoledì 29 alle 15) per il fatidico scontro della Coppa Italia di C. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il derby si gioca a tavola. Ascoli e Samb col vescovo: "Sia una giornata di festa»

