Il deputato con una svastica in ufficio e quelli che inneggiano a Hitler in chat
Dave Taylor, deputato repubblicano dell’ Ohio, ha una svastica disegnata su una bandiera americana in ufficio. Durante una riunione virtuale con Angelo Elia, uno dei suoi collaboratori, è stata scattata un’immagine che la mostra. Accanto alla bandiera — con le linee rosse e bianche modificate a forma di svastica — sono appuntate altre immagini, tra cui una Costituzione tascabile e un calendario del Congresso. La rivelazione di Politico ha fatto intervenire la polizia del Campidoglio. Non è chiaro quale sia il ruolo di Elia nella faccenda. Il deputato e la svastica. «Sono a conoscenza di un’immagine che sembra raffigurare un simbolo vile e profondamente inappropriato vicino a un dipendente del mio ufficio», ha dichiarato Taylor in una nota. 🔗 Leggi su Open.online
