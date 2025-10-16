Il declino cognitivo può essere collegato ai dolcificanti | il nuovo studio

I dolcificanti rappresentano per alcune persone un modo per evitare lo zucchero: accade in presenza di alcune patologie, oppure per una questione di gusto personale o ancora perché si è a dieta. Tuttavia uno studio del 2025 stabilisce un probabile legame tra consumo elevato di dolcificante e declino cognitivo. Cosa dice lo studio sui dolcificanti. È stato pubblicato sulla rivista Neurology lo studio dal titolo “ Association Between Consumption of Low- and No-Calorie Artificial Sweeteners and Cognitive Decline ”. La ricerca ha seguito in un arco di 8 anni 12.772 soggetti adulti, in Brasile e con un'età media di 52 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

