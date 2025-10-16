Il debutto indimenticabile di Emily Ratajkowski incanta i fan di Victoria’s Secret ma non solo

N ew York, 15 ottobre 2025. Emily Ratajkowski fa il suo attesissimo debutto alla sfilata di Victoria’s Secret. Ogni dettaglio del suo ingresso è curato, voluto, costruito. Eppure nulla risulta forzato. Perché – dietro quel sorriso – ci sono anni di lavoro, scelte consapevoli e molta determinazione. I fan intanto, vanno in visibilio per questa donna che rende omaggio alle icone che l’hanno ispirata, diventando parte della loro storia. Victoria’s Secret Fashion Show 2025: tutto quello che c’è da sapere X Il nuovo angelo di Victoria’s Secret. A 34 anni, la top model americana finalmente avanza sulla passerella di intimo più ambita. 🔗 Leggi su Iodonna.it

